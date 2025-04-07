"كبتاغون" في نهر الفرات.. العراق يحبط محاولة إدخال مخدرات من سوريا

2025-04-07 12:10:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت قوات الحدود العراقية، يوم الاثنين، عن إحباط محاولة لإدخال 400 ألف حبة مخدرة من نوع "كبتاغون" عبر مجرى نهر الفرات.

وأوضحت قوات الحدود في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية جرت استكمالاً للجهود الأمنية الكبيرة التي تبذلها قيادة قوات الحدود في مكافحة تجارة المخدرات عبر الحدود، مبينة أن أن لواء مغاوير الحدود نجح في إحباط عملية التهريب بعد رصد المواد المهربة عبر الكاميرات الحرارية في منطقة الباغوز.

وبينت، أنه تم العثور على الحبوب المخدرة مخفية داخل "جليكانات بلاستيك" محكمة الإغلاق.

كما أكدت قوات الحدود أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.