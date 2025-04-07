افتتاح 4 منافذ جديدة لغاز السيارات LPG في المثنى

2025-04-07 13:30:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

افتتحت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الاثنين، أربعة منافذ جديدة لغاز السيارات LPG في المثنى. وقالت الشركة في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، إنها افتتحت خلال جهود فرع محافظة المثنى للشركة أربعة منافذ جديدة لتجهيز وقود غاز السيارات LPG بالتعاون مع شركة تعبئة الغاز وذلك لتلبية احتياج مواطني المحافظة من المنتوج نظراً لإقبالهم المتزايد عليه. وأكد مدير عام الشركة، حسين طالب خلال متابعته لمراحل العمل والافتتاح، بحسب البيان، أن افتتاح المنافذ تم بجهود ملاكات فرع الشركة بمحافظة المثنى وبالتعاون مع شركة تعبئة الغاز في المحافظة، إذ إن الطاقة الخزنية للمنافذ الأربعة التي افتتحت بلغت 5 أطنان لكل منفذ، مشيراً الى ارتفاع عدد منافذ تجهيز غاز السيارات في المحافظة الى 8 منافذ. من جانبه، أشاد مدير فرع المثنى، كامل محسن خسيرة بـالجهود الحثيثة التي تُبذل لافتتاح منافذ تجهيز جديدة في المحافظة لتشجيع أصحاب المركبات على استخدام الغاز السائل LPG للسيارات بدل البنزين مما يسهم بتقليل التلوث البيئي. وعن تفاصيل منافذ الغاز كشف مدير فرع المثنى عن مواقعها والمحطات التي شملتها وهي محطة النفق النموذجية المشيدة على الطريق الجنوبي للمحافظة، ومحطة مرج البحرين المشيدة الواقعة بقضاء الوركاء، محطة دلة الخير النموذجية المشيدة الواقعة في قضاء الرميثة، محطة الغانم المشيدة الواقعة على الطريق السريع بغداد – بصرة، مبيناً أن جميع منافذ الغاز ذات طاقة خزنية 5 أطنان وتعمل بمضختي تجهيز بواقع 4 منافذ . ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام