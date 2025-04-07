التقاعد تعلن استكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة لشهر نيسان

2025-04-07 13:30:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الاثنين، استكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين المحالين على التقاعد من العسكريين والمدنيين ضمن شهر نيسان 2025. وقال وكيل رئيس الهيئة، حسام عبد الستار: إنه تم استكمال إجراءات صرف مكافأة نهاية الخدمة وإرسالها إلى المصارف للمتقاعدين المحالين على التقاعد من العسكريين والمدنيين ضمن شهر نيسان 2025. وأشار إلى أن عدد القيود بلغ 6593 قيداً، داعياً من تصلهم رسائل نصية الى مراجعة منافذ الصرف لتسلم مكافآتهم. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام