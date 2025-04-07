2025-04-07 13:36:04 - المصدر: ايشان

وصفت نقابة المهندسين العراقية، اليوم الاثنين، ملابسات وفاة المهندس بشير خالد بأنها اعتداء صارخ على كرامة الإنسان وانتهاك فاضح للقيم الإنسانية، مؤكدة انها لن تتخلى عن المطالبة بكشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه الجريمة. وقالت النقابة في بيان تابعته منصة “إيشان”، إن “حادثة وفاة المهندس بشير خالد، نتيجة التعذيب ليست مجرد حادثة عابرة، […]

ظهرت المقالة نقابة المهندسين عن وفاة بشير خالد: انتهاك فاضح للإنسانية وسنحاسب المتورطين أولاً على ايشان.



