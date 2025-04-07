2025-04-07 13:36:04 - المصدر: ايشان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران لم تتلق ردا من الولايات المتحدة حتى الآن، واصفا خبر بدء المفاوضات مع الولايات المتحدة بأنه “كذبة”. وقال بقائي في مؤتمر صحافي إن “سلطنة عمان الخيار الرئيسي لاحتضان أي مفاوضات غير مباشرة بين أيران وأمريكا إن سار القرار ببدء الحوار”، مؤكدا أن لا صحة لما يتم […]

ظهرت المقالة الخارجية الإيرانية: لا مفاوضات مع أمريكا حتى الآن وسلطنة عمان هي الخيار إذا حدثت أولاً على ايشان.



