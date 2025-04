2025-04-07 13:45:07 - المصدر: جريدة المدى

المدى/متابعة كشفت وكالة "رويترز"، في تقرير جديد لها عن تطور لافت في مسار العلاقة بين الحكومة العراقية والفصائل المسلحة، حيث أشارت إلى وجود مؤشرات إيجابية على استعداد بعض هذه الفصائل للتعاون مع الحكومة في ملف تنظيم السلاح. وبحسب "رويترز" فإن عشرة مسؤولين عسكريين وحكوميين عراقيين افادوا لها بأن محادثات جادة تجري حالياً بين رئيس […]

The post انقلاب في معادلة السلاح.. الفصائل تقترب من تسليمه والحرس الثوري يوافق على التهدئة appeared first on جريدة المدى.