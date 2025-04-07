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› فيديو | هذا ما جرى بعد زيارة صدام حسين لفرنسا
فيديو | هذا ما جرى بعد زيارة صدام حسين لفرنسا
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2025-04-07 14:00:02 - المصدر: قناة التغيير
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