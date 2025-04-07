2025-04-07 14:00:06 - المصدر: الطاقة

يترقّب إنتاج النفط في العراق دعمًا من حقل جمبور الشمالي، مع قرب التشغيل التجريبي لمحطة معالجة النفط الرطب، بالتزامن مع زيادة معدلات استغلال الغاز المصاحب؛ بما يوفر مزيدًا من الوقود لمحطات الكهرباء. وأنجزت العناصر الهندسية والفنية في شركة نفط الشمال الأعمال الميكانيكية والكهربائية والأعمال التحضيرية لإجراء التشغيل التجريبي لمشروع النفط الرطب في محطة جمبور الشمالي. …

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