فصائل عراقية مدعومة من إيران مستعدة لنزع سلاحها تجنبا لغضب ترمب

2025-04-07 14:00:06 - المصدر: اندبندنت عربية

قال قيادي في كتائب "حزب الله" "ترمب مستعد لتصعيد الحرب معنا، نحن نعلم ذلك، ونريد تجنب مثل هذا السيناريو السيئ" (أ ف ب/ غيتي)

قال 10 من كبار القادة والمسؤولين العراقيين لـ"رويترز" إن فصائل مسلحة قوية عدة مدعومة من إيران في العراق مستعدة، للمرة الأولى، لنزع سلاحها لتجنب خطر تصاعد الصراع مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

تحذيرات متكررة

ووفقاً للمصادر التي من بينها ستة قادة محليين لأربع فصائل مسلحة رئيسة، تأتي هذه الخطوة لتهدئة التوتر في أعقاب تحذيرات متكررة وجهها مسؤولون أميركيون، بشكل غير رسمي، للحكومة العراقية منذ تولي ترمب السلطة في يناير (كانون الثاني) الماضي، وأضافت المصادر أن المسؤولين أبلغوا بغداد بأنه ما لم تتخذ إجراءات لحل الفصائل النشطة على أراضيها، فإن واشنطن قد تستهدفها بغارات جوية.

"متقدمة للغاية"

وقال السياسي الشيعي الكبير والمقرب من الائتلاف الحاكم في العراق، عزت الشابندر، إن المناقشات بين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وعدد من قادة الفصائل المسلحة وصلت إلى مرحلة "متقدمة للغاية"، وإن الجماعات تميل إلى الامتثال لدعوات الولايات المتحدة لنزع سلاحها، وأضاف "الفصائل لا تتصرف بعناد أو تصر على الاستمرار بصيغتها الحالية"، وتابع أن الفصائل "تدرك تماماً" أنها قد تكون هدفاً للولايات المتحدة.

ينتمي قادة الفصائل الستة الذين أجرت "رويترز" مقابلات معهم في بغداد ومحافظة جنوبية إلى كتائب "حزب الله"، و"حركة النجباء"، و"كتائب سيد الشهداء"، و"حركة أنصار الله الأوفياء"، واشترط هؤلاء القادة عدم نشر هوياتهم لمناقشة هذه القضية البالغة الحساسية.

"سيناريو سيئ"

وقال قيادي في كتائب "حزب الله"، أقوى الفصائل الشيعية، متحدثاً وهو يرتدي كمامة سوداء ونظارة شمسية "ترمب مستعد لتصعيد الحرب معنا إلى مستويات أسوأ، نحن نعلم ذلك، ونريد تجنب مثل هذا السيناريو السيئ".

وأكد القادة أن حليفهم وراعيهم الرئيس، "الحرس الثوري الإيراني"، منحهم موافقته على اتخاذ أي قرارات يرونها ضرورية لتجنب الانجرار إلى صراع قد يكون مدمراً مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

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عشرات الهجمات

ووفقاً لمسؤولين أمنيين يراقبان أنشطة الجماعات المسلحة، تنتمي هذه الفصائل إلى تحالف "المقاومة الإسلامية" في العراق، الذي يضم نحو 10 فصائل شيعية مسلحة متشددة تقود مجتمعة ما يقارب 50 ألف مسلح وبحوزتها ترسانات تشمل صواريخ بعيدة المدى وأسلحة مضادة للطائرات.

والتحالف ركيزة أساس في "محور المقاومة" الذي يضم شبكة من الجماعات والفصائل المدعومة من إيران أو المتحالفة معها بالمنطقة، وأعلن مسؤوليته عن عشرات الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل والقوات الأميركية في العراق وسوريا منذ اندلاع حرب غزة قبل نحو 18 شهراً.

"حوار بناء مع مختلف الجهات الفاعلة الوطنية"

وقال مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية فرهاد علاء الدين رداً على استفسارات حول محادثات نزع السلاح إن رئيس الوزراء ملتزم ضمان أن تكون الأسلحة في العراق تحت سيطرة الدولة من خلال "حوار بناء مع مختلف الجهات الفاعلة الوطنية". وذكر المسؤولان الأمنيان العراقيان أن السوداني يضغط من أجل نزع سلاح فصائل تحالف "المقاومة الإسلامية" في العراق، التي تعلن الولاء لـ"الحرس الثوري الإيراني" أو "فيلق القدس" التابع له، وليس لبغداد.

الضغط الأميركي

ويقول مسؤولون وقادة إن بعض الفصائل أخلت بالفعل مقارها الرئيسة إلى حد كبير وقلصت وجودها في المدن الكبرى، بما في ذلك الموصل ومحافظة الأنبار، منذ منتصف يناير خشية التعرض لغارات جوية، وأضافوا أن كثيراً من القادة عززوا إجراءاتهم الأمنية خلال تلك الفترة، بما في ذلك تغيير هواتفهم المحمولة ومركباتهم ومساكنهم بشكل متكرر.

وأكدت وزارة الخارجية الأميركية أنها تواصل حث بغداد على كبح جماح الفصائل المسلحة، وأضافت "يجب على هذه القوات أن تستجيب للقائد العام للقوات المسلحة العراقية، لا لإيران"، وأشار مسؤول أميركي، طلب عدم نشر هويته، إلى وجود حالات سابقة أوقفت فيها الفصائل المسلحة هجماتها بسبب الضغط الأميركي، وشكك في أن يكون أي نزع للسلاح طويل الأمد.

وأحجم "الحرس الثوري الإيراني" عن التعليق على هذا الأمر، ولم ترد وزارتا الخارجية الإيرانية والإسرائيلية على الاستفسارات.



