التجارة: شركة المواد الغذائية تنجح باسترداد 60 مليون دولار لحسابها

2025-04-07 14:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة التجارة، اليوم الاثنين (7 نيسان 2025)، عن نجاح شركة المواد الغذائية باسترداد مبلغ مالي يزيد مقداره عن ( 60) مليون دولار لحسابها.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم" إنه "استكمالا لما حققته الشركة من نجاحات وانجازات كبيرة في السنوات الأخيرة، وانسجاما مع البرنامج الحكومي الهادف للقضاء على الفساد وحماية المال العام، نجحت باكتساب دعوى قضائية مقامة ضد شركة عطارد للتجارة العامة امام محكمة استئناف بغداد/ الرصافة".

وأضافت أن "هذه الدعوة الزمت شركة عطارد بإعادة مبلغ يزيد عن ( 60) مليون دولار لحساب شركة المواد الغذائية وذلك بعد اكتساب القرارات القضائية الدرجة القطعية".

كما أشار الى ان "جهودا كبيرة بذلت من قبل قسم الشؤون القانونية في الشركة باسترداد المبلغ المذكور فضلا عن دور القضاء العراقي النزيه وسعيه الواضح باتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من حالات التلاعب وهدر المال العام".



