تهديد مستشار أمني وهجوم مسلح وانتحار في بغداد

2025-04-07 14:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بأن 9 أشخاص يستقلون ثلاث عجلات قاموا بتهديد شخص يعمل مستشاراً أمنياً سابقاً في مجلس النواب العراقي، عبر رفع بيرق أحد العشائر والأهازيج، في منطقة الغزالية ببغداد.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن التحقيقات الأولية مع المعتقلين، الذين تم توقيفهم قبل أن يلوذوا بالفرار، كشفت عن وجود خلاف عشائري قديم بين الأطراف، يعود إلى قضية قتل.

وأكد المصدر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، حيث تم إيداعهم التوقيف لإتمام الإجراءات الأصولية.

وفي بغداد أيضا، أفاد مصدر أمني، بإصابة موظف في وزارة التعليم العالي جراء تعرضه لحادث إطلاق نار من قبل أشخاص معروفين له في منطقة المعالف جنوب غرب بغداد.

وأوضح المصدر أن الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة، دون أن تُعرف أسباب الخلافات بينهما.

وفي حادث آخر، أكد المصدر الأمني محاولة انتحار فاشلة لفتاة من مواليد 2005، حيث حاولت حرق نفسها باستخدام مادة النفط الأبيض داخل منزلها في منطقة الحسينية شمال بغداد.

وأسفرت الحادثة، بحسب المصدر، عن إصابتها بحروق خطيرة، في وقت تقدم فيه ذووها بشكوى ضد زوجها بسبب وجود خلافات عائلية بينهما.