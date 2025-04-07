2025-04-07 14:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن سوق العراق للأوراقالمالية، يوم الاثنين، عن تداول 17 مليار سهم بقيمة مالية بلغت 30 مليار دينارخلال شهر آذار الماضي.

وذكر السوق، في تقرير اطلعت عليهوكالة شفق نيوز، أن "السوق نظم 19 جلسة تداول وكان عدد الشركات المتداولةأسهمها خلال آذار بلغت 67 شركة مساهمة، من أصل 104 شركات مدرجة في السوق".

وأضاف أن "عدد الأسهم المتداولةبلغ 17 ملياراً و858 مليوناً و249 ألف سهم بقيمة مالية بلغت 37 ملياراً و321 مليوندينار من خلال تنفيذ 13337 صفقة"، مشيراً إلى أن "مؤشر الأسعارالمتداولة ISX60 أغلقعلى 1009 نقطة مسجلاً انخفاضا بنسبة 31.3% عن إغلاقه في الجلسة السابقة".

يذكر أن سوق العراق للأوراق الماليةينظم خمس جلسات تداول أسبوعياً من الأحد إلى الخميس، ومدرج فيه 104 شركات مساهمةعراقية تمثل قطاعات المصارف والاتصالات والصناعة والزراعة والتأمين والاستثمارالمالي والسياحة والفنادق للأوراق المالية.