مدرب دهوك: جاهزون لمواجهة القادسية الكويتي ونسعى للاقتراب من اللقب

2025-04-07 16:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مدرب نادي دهوك مسعود ميرال، يوم الإثنين، عن الاستعداد والجهوزية لملاقاة القادسيةالكويتي، مؤكدا أن الهدف هو تحقيق الفوز.

وقال ميرال في المؤتمرالصحفي الذي عقد في الكويت قبل المباراة مع القادسية الكويتي، "نحن جاهزونللقاء وأجرينا عدد من الوحدات التدريبية خلال تواجدنا في الكويت، والتي كانت علىمستوى عالٍ وجهنا خلالها اللاعبين بشكل يتناسب مع اهمية اللقاء قبل مواجهة الفريقالمنافس".

وأضاف أن "فريقالقادسية يمتلك لاعبين جيدين وجهاز فني على مستوى عالٍ، ولابد من وضع الحلولوالخطط المناسبة لمواجهته والحد من خطورة لاعبيه".

وأكد أن "ثقتاعالية بلاعبينا ونسعى لتحقيق نتيجة ايجابية مع فريق دهوك، لنسعد من خلالهاالجماهير العراقية عامة ودهوك خاصة"، مبينا أن "هدفنا بلقاء اليوم تحقيقالفوز والاقتراب من اللقب الذي هو حلم الجماهير العراقية العاشقة لكرة القدم".

وسيلاقي فريق دهوك،نادي القادسية الكويتي، في المباراة الأولى لنهائي كأس الخليج للأندية بكرة القدم،وستقام المباراة يوم غد الثلاثاء.