2025-04-07 17:00:06 - المصدر: الطاقة

يستعد العراق لزيادة نسبة استثمار الغاز المحترق في العمليات النفطية، لتصل إلى 70%، بحلول نهاية العام الجاري (2025)، وذلك ضمن جهود الحكومة الحالية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والطاقة بشكل عام في أقرب وقت. وفي هذا الإطار، قال وزير النفط حيان عبدالغني، في تصريحات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، اليوم الإثنين 7 أبريل/نيسان، …

إقرأ: العراق يخطط لاستثمار 70% من الغاز المحترق بنهاية 2025 على منصة الطاقة



