الجمارك: ضبط وإعادة إصدار مجموعة من البضائع المخالفة للتعليمات

2025-04-07 17:05:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الإثنين، ضبط وإعادة إصدار مجموعة من البضائع المخالفة للتعليمات والشروط الاستيرادية النافذة. وقالت الهيئة في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إنه تنفيذًا لتوجيهات مدير عام الهيئة العامة للجمارك ثامر قاسم داود واستمرارًا للجهود الحثيثة لأقسام التحري و مكافحة التهريب والمراكز الجمركية للسيطرة على جميع البضائع الداخلة للبلد والحد من عمليات التهريب والتلاعب الجمركي ورفدًا لإيرادات خزينة الدولة والنهوض بالاقتصاد العراقي وضمن التعليمات القانونية، تمكنت الأقسام والمراكز الجمركية من ضبط وإعادة إصدار مجموعة من البضائع المخالفة للتعليمات والشروط الاستيرادية النافذة. وأضاف البيان، أن قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الوسطى تمكن من ضبط 3 شاحنات محملة طماطم، بطاطا ممنوعة من الاستيراد. وتابع، أن مركز جمرك عرعر الحدودي ضبط عجلة نوع جي أم سي تحمل لوحة أرقام دولة الكويت لمخالفتها الضوابط و التعليمات النافذة، ومن جانب آخر تم مصادرة وضبط 435 كلوص سجائر خلال الفترة السابقة وإحالتها إلى قسم المبيعات في مديرية جمرك المنطقة الغربية. وواصل، أن مديرية جمرك المنطقة الشمالية أعادت إرسالية جوين بوري بلاستك وذلك لعدم توفر الأوراق الرسمية للإرسالية، موضحًا، أن مركز جمرك طريبيل الحدودي أعاد إصدار إرساليتي أدوية بشرية، طماطم؛ لمخالفتها الشروط والضوابط الاستيرادية. وختم البيان، أن هذه الجهود تمت من خلال التعاون مع الأجهزة الحكومية الساندة في إطار السعي الدؤوب لتعزيز الأمن الاقتصادي وحماية المجتمع من المخاطر المرتبطة بالإرساليات غير القانونية، إضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني والالتزام بالأنظمة والقوانين الجمركية النافذة. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام