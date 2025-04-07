المالكي: الانتخابات واجب شرعي وتجميدها سيضع العراق على منصة التقسيم

2025-04-07 18:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واع - وسام الملاأكد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اليوم الإثنين، أن الانتخابات واجب شرعي وإنساني وأخلاقي، مشيرًا إلى أن تجميدها أو إلغاءها سيضع العراق على منصة التقسيم.وقال المالكي في كلمة له خلال مهرجان "وفاء الدم.. أصابع بنفسجية"، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الذين استشهدوا تركوا بذمتنا واجبات ومسؤوليات وليس وظيفتنا الاحتفال بهم وإنما وظيفتنا الاستمرار بالنهج والمسار الذي ساروا عليه".وأكد، أنه "من الأمور التي نعتقد من وصايا شهدائنا هو أي نظام يقوم على تداول السلطة وفق النظم الديمقراطية وعبر بوابة الانتخابات"، مشيرًا إلى، أن "واحدة من الأمانات المهمة نسمع شعارات تطلق مقصودًا أو عفويًا عن تأجيل أو إلغاء الانتخابات".وبين، أن "الانتخابات هي واجب شرعي وإنساني وأخلاقي تسيطر الأمة على شؤونها ومستقبلها، ولن نقبل بكل من يتحدث عن تأجيل الانتخابات".ولفت إلى، أن "الحديث عن حكومة طوارئ لا أساس له عدا طلب ثلثي أعضاء مجلس النواب وهذا لفترة مؤقتة لشهر واحد، لذلك نرفض دعوات تشكيل أو منح حكومة طوارئ لا تخضع للدستور والقانون العراقي".وأكد المالكي، أن "مسؤوليتنا هي حماية العراق وتجربته في العملية الانتخابية والسياسية وديمومة مستقبله في الديمقراطية السلمية"، مبينًا، أن "تجميد أو إلغاء الانتخابات سيضع العراق على منصة التقسيم".