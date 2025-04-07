2025-04-07 18:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أعلنت قيادة شرطة الديوانية، يوم الاثنين، عن إلقاء القبض على رجل وزوجتهقاما بسرقة صاحب محل تجاري بعد "تنويمه مغناطيسياً".

وذكرتالقيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المتهمين قاما بسرقة أحد المحال التجاريةباستخدام "التنويم المغناطيسي" وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليهما بعدمرور ثمان ساعات على ارتكاب الجريمة، وتم ضبط المبالغ المسروقة بحوزتهما.

وأشارتإلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وإجراءالتحقيقالأصوليمعهما.