في 3 محافظات.. القبض على "الدعلج" وإصابة موظف برئاسة الوزراء وانتحار رجل

2025-04-07 18:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الاثنين، بالقبض على متهم خطير ملقببـ"الدعلج"، وتسجيل حالة انتحار، وإصابة أحد موظفي رئاسة مجلس الوزراء، فيمحافظات ميسان والأنبار وبغداد.

وقال مصدر أمني، في محافظة ميسان، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية،تمكنت من القبض على المتهم الهارب الملقب بـ(الدعلج) أحد أخطر المطلوبين للقضاء العراقي،بعد سبع سنوات من الهروب والملاحقة من قبل القوات الأمنية".

وأضاف المصدر، أن "الملقب بـ(الدعلج) متهم بقتل أربعة أشخاص بينهمالقيادي في حركة (العصائب)، وسام العلياوي، وإخوته عصام وحسام، بالإضافة إلى جريمةقتل النقيب في الاستخبارات من عشيرة الشموس، كما مطلوب أيضاً في العديد من القضاياالمتعلقة بالابتزاز والمساومات والخطف، مما يجعله من أبرز المطلوبين للقضاء".

وإلى بغداد، ذكر مصدر أمني للوكالة، أن "أحد موظفي رئاسة مجلس الوزراءتعرض لإطلاق رصاصة في قدمه اليسرى من قبل أشخاص مجهولين حسب ادعاءه"، مبيناً أن"الحادث حصل أثناء إخلاء التجاوزات ضمن (مجمع موسى الكاظم) في قضاء التاجي بالعاصمة،وتم نقله الى المستشفى وفتح تحقيق بالحادث".

وفي الأنبار، أبلغ مصدر وكالة شفق نيوز، "بانتحار رجلمن خلال شنق نفسه بواسطة حزام جلد معلّق بسقف غرفته في منطقة الجزيرة بقضاء الرماديمركز المحافظة، فيما لم تُعرف أسباب الانتحار حتى الآن".