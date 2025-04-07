2025-04-07 18:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أكدت اللجنتان التنسيقيتان للمعلمين في البصرة وبابل، يوم الاثنين، أنهمسينضمون تظاهرة حاشدة غداً بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، بهدف الضغطلتنفيذ مطالبهم.

وقالممثل التربويين في البصرة، صفاء المالكي، لوكالة شفق نيوز، إنه "بالتزامن معجلسة مجلس الوزراء سننضم صباح يوم غد الثلاثاء تظاهرة كبيرة أمام مديرية تربيةالبصرة للضغط باتجاه تنفيذ مطالبنا".

بدورهاأعلنت اللجنة التنسيقية لملاك تربية بابل، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفقنيوز، عن التحشيد لتظاهرة أمام مديرية تربية المحافظة صباح الغد.

وقالمتحدث باسم اللجنة "العراق اليوم يشهد ثورة المعلمين بالإضراب والاحتجاج. وبعدأن أمهلنا الحكومة يومان معلنين نفيرنا وإضرابنا العام وبعد انتهاء المهلة وعدمالاستجابة وتلبية مطالب المعلمين سواء في سلم الرواتب أو إضافة المخصصات من قبلالحكومة متجاهلين ومستخفين بشريحة التربويين، فإن الكوادر التربوية في عموممحافظات العراق يعلنون عن تظاهرات سلمية غاضبة في عموم البلاد".

وأضاف"قررت الملاكات التربوية لمديرية تربية بابل عن استمرار الإضراب وإعلان تظاهرةكبرى ليوم غد الثلاثاء الساعة الثامنة صباحاً أمام مديرية تربية بابل".

وأكد"تظاهرتنا لم تستقبل أي سياسياً. كون عمله مع الجهات الحكومية المحليةوالمركزية لحسم المطالب"، محذراً أنه في حال عدم تنفيذ المطالب "سيتماللجوء إلى خطوات تصعيدية تفاجئ الجميع".

يشارإلى أن اللجنة التنسيقية لإضراب المعلمين والمدرسين في العراق، أعلنت عن تنفيذإضراب عام بدءاً من يوم أمس الأحد، للضغط باتجاه تحقيق حزمة مطالب، أبرزها شمولشريحة المعلمين والمدرسين بقانون الخدمة التربوية أسوةً بالخدمة الجامعية، وزيادةالمخصصات المالية بأنواعها المختلفة، كتحسين المعيشة والمهنية وبدل النقل ومخصصاتالزوجية والأطفال.

ومساءيوم أمس الأحد، أعلنت نقابة المعلمين في البصرة، انتهاء الإضراب في مدارس المحافظةوالمباشرة اليوم باستئناف الدوام الرسمي واستمرار العملية التربوية.

إلاأن ممثل التربويين في البصرة، صفاء المالكي، أكد رفضه لقرار النقابة، مشيراً إلى استمرارالإضراب الذي تنفذه الكوادر التعليمية في مدارس المحافظة، واصفاً قرار نقابةالمعلمين بإنهاء الإضراب واستئناف الدوام الرسمي بأنه "لا يمثلهم ولا يعكسإرادتهم".

وقالالمالكي، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الكوادر التربوية مستمرة في إضرابهاحتى يوم غد الاثنين (اليوم)، ولن تعود إلى الدوام الرسمي ما لم تُلبّ المطالبالمشروعة، وقرار نقابة المعلمين بإنهاء الإضراب لا يعنينا، وهي لا تمثل قراراتناولا تحدد مصيرنا، بل تعمل بالتعاون مع الحكومة لمحاولة إجهاض الإضراب بطرق غيرمباشرة".

وأضافالمالكي، أن "الإضراب سيستمر حتى بعد جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الثلاثاءالمقبل"، مشدداً على أن "إنهاء الإضراب مرهون بتحقيق المطالب كافة، دوناستثناء".