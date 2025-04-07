تحديد موعد لمحاكمة عضو في مجلس محافظة ديالى (وثيقة)

2025-04-07 18:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت وثيقةرسمية، عن تحديد موعد محاكمة عضو في مجلس محافظة ديالى، بتهمة التشهير.

ووفقا للوثيقة التي وردتلوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنح خانقين حددت تاريخ 13/4/2025 موعدا للمحاكمةفي الدعوى المقدمة من قبل المشتكي عمار حازم علي بحق أوس ابراهيم مهدي وهو عضو مجلسمحافظة ديالى، بتهمة التشهير".

وذكر مصدر محلي، أن "الدعوىتقدم بها نجل رجل الاعمال الشهير في خانقين حازم الشكرجي بحق عضو مجلس ديالى أوسالمهداوي بعد نزاع بين الطرفين على خلفية خروج المهداوي مع لجنة لرفع تجاوزاتوشهدت إزالة محال تابعة لعائلة الشكرجي".