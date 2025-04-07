2025-04-07 18:40:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

قرر المجلس الوزاري للاقتصاد، الاثنين، ايقاف استيراد البصل وبيض المائدة وذلك لتوفرهما في الاسواق المحلية. وقال المكتب الاعلامي للمجلس الوزاري للاقتصاد في بيان، اطلعت عليه الاقتصاد نيوز، إن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين ترأس اليوم الاثنين، الجلسة الحادية عشر للمجلس الوزاري للإقتصاد والتي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط ووزراء المالية والزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية والامين العام لمجلس الوزراء ووكيل وزارة النفط ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ومستشاريّ رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية. واضاف ان المجلس ناقش الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات اللازمة بشأنها، مشيرا الى ان المجلس ناقش في مستهل اجتماعه الوضع الاقتصادي في ضوء الأمر التنفيذي الذي أصدره مؤخرا الرئيس أمريكي حول التعرفة الجمركية وقدم المستشار الاقتصادي عرضا موجزاً عن الميزان التجاري بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وآثار ذلك القرار على السوق العراقية والسبل الكفيلة بتعزيز التجارة الدولية. وأشار رئيس المجلس الى أن التأثيرات المباشرة للقرار قليلة على الاقتصاد العراقي لكن هناك تأثيرات جانبية خصوصا على أسعار النفط العالمية. وذكر البيان ان المجلس بحث آليات العمل المستقبلي لحماية الاقتصاد العراقي في ظل المتغيرات الدولية، حيث استضاف وزير الدفاع وممثلين عن الوزارة وهيئة المنافذ الحدودية لمناقشة قرار مجلس الوزراء حول الفسح الجمركي وآليات الترسيم والفحص ووافق المجلس على التوصية إلى مجلس الوزراء بشأن استثناء وزارة الدفاع من إجراءات الفحص في المنافذ الحدودية للاستيرادات الخاصة بالوزارة ولأسباب فنية وأمنية والاعتماد على آليات الفحص التي تتبعها مديرية الفحص والقبول في الوزارة. ولفت الى ان المجلس قرر تشكيل لجنة من ديوان الرقابة الاتحادي والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية ووحدات الانفاق المختلفة لغرض دراسة الحسابات المخالفة لطبيعتها المحاسبية للفترة ماقبل 2003 ووضع الآليات المناسبة لحسمها بما في ذلك الاطفاء، موضحا ان المجلس قرر إضافة مادة بيض المائدة إلى الروزنامه الزراعية المعتمدة الصادرة عن وزارة الزراعة الاتحادية وإيقاف استيراد بيض المائدة لتوفره في الأسواق، ‏كما قرر فتح استيراد محاصيل الطماطم والبطاطا واللهانة والقرنابيط والخس والشلغم والشوندر لانتهاء الموسم الزراعي لتلك المحاصيل وغلق استيراد البصل لتوفر الانتاج المحلي في الأسواق. وذكر ان المجلس قرر إضافة مادتي التمور وعجينة التمر إلى النظام الإلكتروني الخاص بإرسال طلبات منح أجازات التصدير والتي تصدرها وزارة التجارة الشركة العامة للمعارض والخدمات. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام