2025-04-07 19:45:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عقيل مفتن، اليوم الاثنين، عن استعداد اللجنة لتغطية النفقات المالية الخاصة بأي مدرب يختاره الاتحاد العراقي لكرة القدم لقيادة المنتخب الوطني.

وقال مفتن في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللجنة الأولمبية مستعدة لتغطية النفقات المالية الخاصة بأي مدرب يختاره الاتحاد العراقي لكرة القدم لقيادة المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة".

وأضاف أن "الجماهير تنتظر بفارغ الصبر إعلان اسم المدرب الجديد الذي سيتولى مهمة قيادة المنتخب في مواجهتين مصيريتين أمام كوريا الجنوبية والأردن خلال شهر حزيران القادم"، مشدداً على "أهمية تحقيق النقاط الكاملة من هاتين المباراتين تلبية لطموحات الشارع الرياضي العراقي".

وذكر مفتن أن "حظوظ المنتخب في التأهل إلى كأس العالم ما زالت قائمة"، لافتاً إلى أن "دعم اللجنة الأولمبية يأتي في إطار حرصها على مؤازرة الاتحاد العراقي لكرة القدم لتحقيق أهدافه الوطنية، وعلى رأسها التأهل إلى المونديال".

ومن المنتظر أن يحسم اتحاد الكرة قريباً ملف التعاقد مع مدرب جديد قادر على قيادة المنتخب نحو تحقيق نتائج إيجابية تُرضي تطلعات الجماهير العراقية.