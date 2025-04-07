2025-04-07 19:45:03 - المصدر: واع

متابعة – واعأعلن نادي ساوثامبتون الإنجليزي، اليوم الإثنين، تعيين سيمون راسك مدربًا مؤقتًا للفريق الأول حتى نهاية الموسم الحالي، وذلك بعد إنهاء عقد المدرب إيفان يوريتش بسبب هبوط الفريق من الدوري الإنجليزي الممتاز.وجاء رحيل يوريتش بعد فترة قصيرة و صعبة استمرت 108 أيام فقط، شهدت خلالها خسارة الفريق في 12 مباراة من أصل 14 خاضها في الدوري الممتاز، مسجلًا أدنى معدل نقاط لكل مباراة في تاريخ المسابقة لمدرب أشرف على أكثر من 10 مباريات.وتأكد هبوط ساوثهامبتون إلى دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" بعد خسارته أمام توتنهام بنتيجة1-3 يوم الأحد، ليصبح أول فريق يهبط من الدوري الممتاز مع تبقي 7 جولات على نهاية الموسم.ومن المتوقع أن يعتمد راسك على خبرته مع اللاعبين الشباب، بالإضافة إلى دعم آدم لالانا، الذي سبق له العمل كمدرب مساعد مع فريق برايتون بعد رحيل المدرب غراهام بوتر إلى تشيلسي في 2022، كما شارك في تدريب منتخب إنجلترا تحت 21 عامًا.