شؤون المخدرات: تفكيك شبكة دولية خاصة بالتصنيع والتهريب والتجارة

2025-04-07 19:50:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت مديرية شؤون المخدرات، اليوم الإثنين، تفكيك شبكة مخدرات دولية خاصة بتصنيع وتهريب وتجارة المخدرات من وسط البلاد إلى شماله.

وقالت المديرية في مقطع فيديو، تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "استنادًا إلى توجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وبأوامر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وبقرارات القضاء العراقي في محكمة التحقيق المركزية في الرصافة، نفذت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية عملية أمنية استخبارية استهدفت شبكة مواد مخدرة دولية تمتد جرائمها من بغداد إلى صلاح الدين وكركوك والسليمانية وأربيل وتنتهي بنينوى".

وأضافت، أن "العملية أسفرت عن إلقاء القبض على 7 متاجرين دوليين بالمخدرات وضبط 90000 حبة كبتاجون مخدرة ومكائن خاصة كانت تستخدم في تجهيز المواد الأولية لصناعة مادة الكريستال المخدرة"، مشيرة إلى، أنه "تم إيداع المتهمين التوقيف على ذمة التحقيق وفق المادة 27 مخدرات عن جريمة المتاجرة بالمخدرات الدولية بقرار قضائي صادر من قبل قاضي محكمة التحقيق المركزية في الرصافة المختصة بالمخدرات".

وأكدت، أنه "من منطلق الشعور بالمسؤولية لا تكتفي مديريتنا بمكافحة المواد المخدرة محليًا، حيث ارتقى عملها بعد ارتباطها بوزير الداخلية بمكافحتها إقليميًا ودوليًا".