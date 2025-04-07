نيجيرفان بارزاني يلتقي رئيس دولة الإمارات (صور)

2025-04-07 19:50:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الإثنين، رئيسدولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقال بارزاني في منشور على منصبة "إكس": "​سعدتُ بلقاء صديقي، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولةالإمارات العربية المتحدة".

وأضاف "بحثنا سبل تعزيز التعاون بينالإمارات والعراق وإقليم كوردستان، إضافة إلى التطورات الإقليمية الجارية".

وكان بارزاني، وصل يوم الاثنين، إلى مدينةأبوظبي في الإمارات، في زيارة رسمية.