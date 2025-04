الحرس الثوري يفكك خلية تابعة لداعش خططت لعمليات انتحارية

2025-04-07 19:55:07 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى أعلن مقر "حمزة سيد الشهداء" التابع للحرس الثوري الإيراني، اليوم الإثنين، تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش كانت تخطط لتنفيذ عمليات انتحارية خلال احتفالات عيد النوروز في محافظة كردستان غرب إيران المحاذية للحدود مع العراق. وبحسب البيان الصادر عن المقر، فقد تم إحباط المخطط الإرهابي بفضل بلاغات المواطنين وتنسيق الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، إلى […]

