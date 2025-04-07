وزير التجارة العراقي: تحديات المنطقة العربية تستدعي وحدة الصف وتكامل الجهود

2025-04-07 20:01:25 - المصدر: كونا

القاهرة - 7 - 4 (كونا) -- أكد وزير التجارة العراقي اثير الغريري اليوم الاثنين ان التحديات الراهنة في المنطقة العربية تستدعي وحدة الصف وتكامل الجهود داعيا وزراء التجارة والاقتصاد العرب إلى حضور القمتين العربيتين العادية ال 34 والتنموية الخامسة المقررتين ببغداد مايو المقبل.جاء ذلك في كلمة ألقاها الغريري في الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية على المستوى الوزاري المكلفة بالتحضير للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة التي تعقد في بغداد بالتزامن مع القمة العربية العادية.وتابع "نحن على ثقة بأن التعاون الصادق بين دولنا قادر على تجاوز الأزمات وتحقيق التنمية المنشودة" موضحا أن العراق أعلن استكمال كافة الاستعدادات لضمان نجاح القمتين وتطلعه لاستقبال الضيوف في بلدهم الثاني العراق.وأكد الغريري أهمية الموضوعات التي يناقشها المجلس الاقتصادي والاجتماعي مبينا أن الاجتماع يعد محطة تحضيرية أساسية لقمة بغداد المقبلة في 17 مايو 2025 بشقيها العادي والتنموي.واشار إلى أن جميع توصيات الاجتماع ستدرج ضمن جدول أعمال القمة وتسهم في تعزيز العمل العربي المشترك.واضاف أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن عدة مواضيع منها مقترح مقدم من العراق بإنشاء مجلس لوزراء التجارة العرب على غرار المجالس الوزارية الأخرى في الجامعة العربية لأهمية الوضع الاقتصادي حاليا وخاصة في ظل التحديات الراهنة.واعتبر ان مجلس وزراء التجارة العرب يعد ترجمة حقيقية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي من خلال اجتماع الوزراء المختصين بهذا الشأن وكذلك التشجيع على اتباع خطوات حقيقية تنفيذية نحو اقامة المنطقة التجارية الحرة العربية الكبرى وكذلك مقترحات لإقامة الاتحاد العربي التنموي.واشار الغريري إلى أن هناك خطة ستقرها القمة العربية التنموية في بغداد بشأن إعادة إعمار غزة ودعم الشعب الفلسطيني وكذلك دعم الشعبين السوداني واليمني. (النهاية) م ف م / ط م ا