وقفة يوم غد.. مدارس الوقف الشيعي تنضم للحركة الاحتجاجية

2025-04-07 21:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعاجمع من المدرسين المرتبطين بمدارس الوقف الشيعي في كربلاء، يوم الإثنين، إلى وقفةاحتجاجية يوم غد الثلاثاء، أمام مديرية الوقف في المحافظة.

وجاء في بيانصدر عنهم وورد لوكالة شفق نيوز: "ندعو جميعالمدرسين والمعلمين المرتبطين بديوان الوقف الشيعي للمشاركة في الوقفة الاحتجاجيةالتي ستُنظّم يوم غد أمام مديرية الوقف الشيعي في باب الطويريج، وذلك للمطالبةبحقوقنا الوظيفية والمهنية، أسوةً بزملائنا في وزارة التربية".

وأضاف أن"الوقفة ستكون أمام مديرية الوقف الشيعي – بابالطويريج، بهدف إيصال صوتنا وتحقيق مطالبنا المشروعة".

وكانت تنسيقيات المعلمين في البصرة وبابل، أعلنتايوم الاثنين، أنهم سينضمون تظاهرة حاشدة غداً بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراءالأسبوعية، بهدف الضغط لتنفيذ مطالبهم.

وقال ممثل التربويين في البصرة، صفاء المالكي،لوكالة شفق نيوز، إنه "بالتزامن مع جلسة مجلس الوزراء سننضم صباح يوم غدالثلاثاء تظاهرة كبيرة أمام مديرية تربية البصرة للضغط باتجاه تنفيذ مطالبنا".

بدورها أعلنت اللجنة التنسيقية لملاك تربيةبابل، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، عن التحشيد لتظاهرة أمام مديريةتربية المحافظة صباح الغد.

يشار إلى أن اللجنة التنسيقية لإضراب المعلمينوالمدرسين في العراق، أعلنت عن تنفيذ إضراب عام بدءاً من يوم أمس الأحد، للضغطباتجاه تحقيق حزمة مطالب، أبرزها شمول شريحة المعلمين والمدرسين بقانون الخدمةالتربوية أسوةً بالخدمة الجامعية، وزيادة المخصصات المالية بأنواعها المختلفة،كتحسين المعيشة والمهنية وبدل النقل ومخصصات الزوجية والأطفال.

ومساء يوم أمس الأحد، أعلنت نقابة المعلمين فيالبصرة، انتهاء الإضراب في مدارس المحافظة والمباشرة اليوم باستئناف الدوام الرسميواستمرار العملية التربوية.

إلا أن ممثل التربويين في البصرة، صفاءالمالكي، أكد رفضه لقرار النقابة، مشيراً إلى استمرار الإضراب الذي تنفذه الكوادرالتعليمية في مدارس المحافظة، واصفاً قرار نقابة المعلمين بإنهاء الإضراب واستئنافالدوام الرسمي بأنه "لا يمثلهم ولا يعكس إرادتهم".

وكانت تنسيقيات موظفي وزارة السياحة والآثار، أعلنت يوم أمس الأحد، أنهاتستعد لتنظيم تظاهرات كبيرة خلال الأسبوع الجاري في العاصمة بغداد.

وأوضح مصدر فيها، لوكالة شفق نيوز، أن تظاهراتموظفي وزارة السياحة هي للمطالبة بزيادة رواتبهم أسوة بالتظاهرات الحاصلة من قبلموظفي وزارة التربية، كاشفا أن موظفي وزارة السياحة والآثار هددوا بالإضراب العامعن الدوام الرسمي في مديريات الآثار في المحافظات.