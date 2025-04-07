كركوك.. استنفار بيطري للوقاية من الحمى النزفية

2025-04-07 21:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن المستشفى البيطري التعليمي في كركوك،يوم الاثنين، عن انطلاق حملة وطنية كبرى لوقاية الأبقار والجاموس والأغنام والماعزمن مرض الحمى النزفية.

وقال مدير المستشفى، طلعت محمود بكر، في تصريح لوكالةشفق نيوز، إنه "بناءً على التوجيهات الصادرة من مدير عام دائرة البيطرة العامةفي وزارة الزراعة، ثامر حبيب حمزة الخفاجي، باشرت طواقم المستشفى البيطري التعليميفي كركوك بحملة وطنية مجانية شاملة ربيعية لرش الأبقار والجاموس وتغطيس الأغنام والماعزضد مرض الحمى النزفية".

وأوضح بكر، أن "في الأسبوع الأول من الحملةسيتم رش وتغطيس الحيوانات للسيطرة على مرض الحمى النزفية كما في شعبة العيادة الخارجيةفي منطقة الجماسة ومستوصف البيطري قضاء الدبس قرية (جم) شمال غربي كركوك".

وتابع أن "المستشفى البيطري وجه باستنفار الجهودالبيطرية كافة لمكافحة الحمى النزفية والسيطرة على المرض"، لافتاً إلى أن "المستشفىشكل غرفة عمليات وفرق بيطرية وتمت المباشرة بعمليات رش الحظائر وتغطيس الحيوانات فيالشعب والمستوصفات البيطرية التابعة للمستشفى، وقد تم تكثيف حملات الرش للقضاء علىحشرة القراد".

وتعد الحمى النزفية من الأمراض المعدية التي يمكنأن تتسبب في الإصابة بعلل شديدة تهدد الحياة، مثل تلف جدران الأوعية الدموية الصغيرةما يجعلها "تسرِّب"، كما يمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط.

وتختلف مؤشرات الحمى النزفية الفيروسية وأعراضهاحسب المرض، وفق ما يذكر موقع "مايو كلينيك" الطبي، حيث يمكن أن تشمل الأعراضالمبكرة، الحُمّى والتعب أو الضعف أو الشعور العام بالتوعك، والدوار وآلام العضلاتأو العظام أو المفاصل، والغثيان والقيء والإسهال.

أما الأعراض التي قد تصبح مهددة للحياة فتشمل نزيفتحت الجلد أو في الأعضاء الداخلية أو من الفم أو العينين أو الأذنين، وخلل وظيفي فيالجهاز العصبي، والغيبوبة والهذيان، والفشل الكلوي والتنفسي والكبدي.