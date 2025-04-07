للمرة الثانية.. اتحاد الكرة يؤجل تسمية مدرب المنتخب العراقي وحسم ملف كاساس

2025-04-07 21:35:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أرجأ الاتحاد العراقي لكرة القدم، للمرة الثانية، مساء اليوم الاثنين، تسميةمدرب جديد للمنتخب، وحسم ملف المدرب الإسباني خيسوس كاساس.

وقالعضو الاتحاد غالب الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد عقد اجتماعه الثانيفي السابعة الرابعة عصراً اليوم في مقره ببغداد والذي كان مخصصاً لحسم تسمية مدربالمنتخب العراقي الجديد خلفاً للمدرب المقال خيسوس كاساس".

وأضاف"قرر اتحاد الكرة تأجيل حسم تسمية المدرب الجديد للمنتخب لحين الانتهاء منموضوع فسخ العقد مع المدرب الإسباني خيسوس كاساس مع العلم أن كاساس خارج المنظومةحالياً".

وبينأن "عدم حسم موضوع المدرب بسبب الأمور القانونية بين الطرفين والتعاقد الذييلزم الطرفين، كما لم يتم ترشيح مدرب جديد لحد الآن".

وكانالاتحاد العراقي لكرة القدم قد عقد يوم أمس الأول السبت، اجتماعاً لحسم تسمية مدربجديد للمنتخب إلا أن شجاراً حصل داخل الاجتماع وانتهى من دون التوصل إلى قرار.

وأبلغمصدر في الاتحاد العراقي لكرة القدم، في حينها، وكالة شفق نيوز، بوقوع شجار بينرئيس الاتحاد عدنان درجال، وعضو الاتحاد كوفند عبد الخالق، خلال الاجتماع الذي عقداليوم في العاصمة بغداد.

وعنتفاصيل الشجار وأسبابه، أوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الشجار اندلع بسببالاعتراض المستمر من قبل عضو الاتحاد كوفند على حديث رئيس الاتحاد درجال، بسبب أوبدون سبب، ما أثار ذلك حفيظة الأخير، وعلى إثره حصل تهجم وشجار بالأيدي وصل إلىمحاولة الضرب بين الطرفين لولا تدخل أعضاء الاتحاد ومنعوا من تطور الواقعة".

‏وأشارالمصدر، إلى أن "عضو الاتحاد كوفند غادر المكان بعد هذه المشاجرة وتركالاجتماع، فيما استمر رئيس الاتحاد والأعضاء الآخرين مناقشاتهم".

وقررالاتحاد العراقي لكرة القدم، تأجيل مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمستقبل الكرةالعراقية إلى يوم الاثنين المقبل، وفي مقدمتها تسمية المدرب الجديد للمنتخبالوطني، وذلك خلال اجتماعه الذي عقد ظهر اليوم.