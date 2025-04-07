رئاسة إقليم كوردستان تعلن تفاصيل لقاء نيجيرفان بارزاني ومحمد بن زايد

2025-04-07 21:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بحثرئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الإثنين، معرئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، فرص الاستثمار والتعاون، فضلا عنتطورات المنطقة والتحديات التي تواجه الشرق الأوسط والمنطقة.

وقالت رئاسةإقليم كوردستان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بارزاني التقى آل نهيان فيأبو ظبي، وخلال الاجتماع، شدد الجانبان على تطويرالعلاقات بين الإمارات والعراق وإقليم كوردستان، وتوسيع سبل التعاون المشترك، لاسيما في المجالات التي يحتاجها الطرفان".

وأضاف البيان"كما جرى بحث فرص الاستثمار والتعاون الاقتصاديالإماراتي، لا سيما من قبل القطاع الخاص، في إقليم كوردستان والعراق، وتم تبادلوجهات النظر حول القطاعات والمجالات التي يمكن أن تشهد حضوراً واستثماراًإماراتياً في العراق والإقليم".

وتابع "وفي محور آخر من اللقاء، ناقش الجانبانبتفصيل آخر المستجدات والتطورات في المنطقة، والمخاطر والتحديات التي تواجه أوضاعالشرق الأوسط ودول المنطقة".

"وشددا على أهمية الحفاظ على الأمنوالاستقرار، والاعتماد على الحكمة والاتزان في التعامل مع الأوضاع، بما يحد منالتوترات والصراعات في المنطقة، ويشجع جميع الأطراف على العمل من أجل السلاموالاستقرار"، وفقا للبيان.

كما تطرق الاجتماع،"الوضع في سوريا وعدداً من القضايا الإقليميةالأخرى ذات الاهتمام المشترك".