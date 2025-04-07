تضم 101 شخصية.. أكبر بعثة تجارية أمريكية تصل بغداد

2025-04-07 21:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت السفارة الأمريكية في بغداد،يوم الإثنين، عن وصول أكبر بعثة تجارية أمريكية للعراق، تضم ممثلين عن 60 شركة فيمختلف القطاعات.

وقالت السفارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن"غرفة التجارة الأمريكية، برئاسة استيف لوتس، تقود وفدًا مكونا من 101 عضوامن حوالي 60 شركة أمريكية في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والصحة إلى العراق هذاالأسبوع".

وأضافت "تعد هذه أول مهمة تجارية معتمدة منوزارة التجارة الأمريكية إلى العراق وأكبر بعثة تجارية أمريكية إلى العراق فيتاريخ الغرفة".

وأكدت "خلال الزيارة التي تمتد من 7 إلى 9نيسان سيلتقي الوفد بمسؤولين عراقيين رفيعي المستوى، كما سيتواصل مع شركات عراقية،ويقوم بتوقيع عدد من الاتفاقيات".

وبينت "توفر غرفة التجارة الأمريكية منصةلخلق وتنفيذ أفكار جديدة تهدف إلى إنشاء شراكات وسياسات تجارية تؤثر على تفكيرالحكومات وقادة الأعمال في كلا البلدين، وعلى مدار أكثر من عقد من الزمن، دأبتالغرفة على زيارة العراق بانتظام واستضافة وفود حكومية عراقية في الولايات المتحدة"،مبينة "ستوقع غرفة التجارة الأمريكية خلال هذه الزيارة على مذكرة تفاهم معاتحاد غرف التجارة العراقية لتعزيز العلاقات بين القطاع الخاص الأمريكي ونظيرهالعراقي".

كما أعلنت السفارة أيضا أن "غرفة التجارةالأمريكية واتحاد غرف التجارة العراقية، وقعا مذكرة تفاهم محورية لتعزيز العلاقاتبين القطاع الخاص الأمريكي ونظيره العراقي، وستعزز هذه الشراكة التعاون الاقتصاديطويل الأمد بين الطرفين".