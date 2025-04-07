2025-04-07 21:42:53 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قراراً رئاسياً، الاثنين، بتعيين عبد القادر الحصرية حاكماً لمصرف سوريا المركزي. وذكر القرار، الذي نشره حساب رئاسة الجمهورية العربية السورية على موقع إكس، يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. وذكرت رئاسة الجمهورية أن حاكم مصرف سوريا المركزي الجديد أدى القسم أمام رئيس الجمهورية، إيذاناً بتسلمه مهام منصبه رسمياً. كانت حاكمة مصرف سوريا المركزي السابقة، ميساء صابرين، قالت لوكالة رويترز في 27 اذار الماضي، إنها قدمت استقالتها، وذلك بعد أقل من ثلاثة أشهر على تولي منصبها على نحو مؤقت. وذكر مسؤول سوري ومصدر بالقطاع المالي في سوريا، في ذلك الوقت، أن من المقرر تعيين بديل لميساء صابرين فور الانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة، والتي تم إعلانها بالفعل خلال الأيام الماضية. ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام