انفجار ينهي حياة طفل ويصيب آخر وجريح بمشاجرة مخمورين جنوبي العراق

2025-04-07 21:45:08 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الاثنين، بمصرع وإصابة ثلاثة أشخاصبحادثين شمالي المحافظة وجنوبها.

وأبلغالمصدر وكالة شفق نيوز، أن "مخلفاً حربياً انفجر على طفلين اثنين في منطقةحقل صبة النفطي جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة وأدى لمصرع أحدهما على الفوروإصابة الآخر بجروح بليغة".

وأضافالمصدر "كما أن شجاراً اندلع بين مخمورين في مدخل قضاء الغراف شمال مدينةالناصرية، وأدى لجرح أحدهما بواسطة آلة حادة وهو من أهالي البصرة، حيث تم نقلالمصاب للمستشفى لتلقي العلاج واعتقال الآخر وهو منأهاليذيقار".