2025-04-07 22:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أحرز فريق نادي مصافي الوسط، يوم الاثنين، لقبالدوري العراقي للكرةِ الشاطئية للموسم 2024/2025 بعد فوزه في المباراة النهائيةعلى فريق مصافي الجنوب بنتيجة 3-2.

كما حلّ فريق مصافي الجنوب بالمركز الثاني، وقزانية بالمركزالثالث.

وتم اختيار لاعب مصافي الجنوب، علي جبار جوني، كأفضللاعب في الموسم، فيما نال لقب هداف الدوري اللاعب بشار حصي من فريق قزانية.

وحصل على لقب أفضل حارس مرمى علي عبد النبي من فريققزانية أيضاً، ونال رعد أكرم من فريق مصافي الوسط على جائزةِأفضلمدرب.