حمل اسم العراق رغم إصابته.. قصة لاعب إسكواش عائد بقوة للبطولات الخارجية (صور)

2025-04-07 22:55:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ من قضاء المحاويل في محافظة بابل، برز اسم "وسامعادل عبد علي"، لاعب منتخب العراق للإسكواش لفئة الشباب، البالغ من العمر 16عاماً، كأحد ألمع المواهب الرياضية الصاعدة، وصاحب قصة كفاح ملهمة.

ففي بطولة مصر الدولية التي أُقيمت على ملاعب "Black Ball" بمشاركة منتخبات من آسيا، وأوروبا،وأمريكا، وأفريقيا، تعرّض وسام لإصابة مؤلمة في الرباط الصليبي للقدم اليمنى خلالأولى مبارياته، ما دفع الطاقم الطبي لنصحه بالانسحاب حفاظاً على مستقبله الرياضي.

لكن بروحه القتالية اختار وسام التضحية، ورغم الألم،واصل اللعب وتمكّن من تحقيق الفوز في عدد من المباريات، ليحصل على الترتيب 34دولياً من بين أكثر من 200 لاعب.

وفي مواجهة المنتخب الكويتي، تفاقمت الإصابة ليُجبر علىمغادرة الملعب باكياً من شدة الألم، لكنه لم يغادر البطولة إلا مرفوع الرأس.

وحول ما تعرض له اللاعب العراقي، يقول لوكالة شفق نيوز"ضحّيت بقدمي حتى أرفع اسم العراق، وكنت مستعداً لأتحمل أكثر، لأن تمثيل وطنيشرف لا أتنازل عنه".

وبعد البطولة، تلقى دعماً من الاتحاد العراقي للإسكواش،وسافر إلى محافظة السليمانية لتلقي العلاج، بدعم ومساندة قوية من عائلته التي وقفتمعه في أصعب الظروف.

والآن، بعد غياب دام ستة أشهر عن الملاعب، عاد وسامبقوة، وأكمل علاجه بالكامل، وانضم مؤخراً إلى المعسكر التدريبي في جامعة بغدادبإشراف مدرب المنتخب العراقي علي حسن، استعداداً للمشاركة في بطولة العرب فيالكويت بتاريخ 9 نيسان/ أبريل الجاري.

وما تزال طموحات وسام مستمرة، حيث تنتظره بعد الكويتبطولة دولية في طهران، ويؤكد استعداده الكامل للعب حتى لو تعرّض لإصابة أخرى.

وعلى مستوى البطولات، فقد شارك وسام بأكثر من 10 بطولاتداخل العراق حقق فيها المركز الأول، وحقق المركز الثاني على العرب في بطولتينخارجيتين، في السعودية ومصر عام 2021، كما يُعد اللاعب الوحيد من محافظات الفراتالأوسط الذي مثّل العراق بهذا المستوى في رياضة الإسكواش.