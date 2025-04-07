شبهات فساد.. لجنة تحقيقية بحق مدير شركة الخطوط الجوية العراقية (وثيقة)

2025-04-07 22:55:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ قررت وزارة النقل، يوم الاثنين، تشكيل لجنةتحقيقية بحق المدير العام للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية والموظفينالمختصين، بسبب شبهات فساد مالي.

وجاء في كتاب رسمي صادر من الوزارة بتاريخ اليوم، اطلعتعليه وكالة شفق نيوز، أنه "استناداً لأحكام المادة 10/ أولاً من قانون انضباطموظفي الدولة رقم 14 لسنة 1991 المعدل، تقرر تشكل لجنة تحقيقية برئاسة مدير عامالشركة العامة لنقل المسافرين والوفود كريم كاظم حسين، وعضوية مدير قسم التحقيق/الدائرة القانونية وسام جابر سموم، ومستشار قانوني/ الدائرة القانونية عباس مزهرمنشد".

وتتولى اللجنة إجراء التحقيق مع مدير عام الشركة العامةللخطوط الجوية العراقية والموظفين المختصين وذلك لعدم الالتزام بتنفيذ الأمرالوزاري ذو العدد 12433/ 2310 في 23/3/2025.

والتحقيق بالمخالفات المرتكبة في القسم الفني وقسمالعقود والقسم القانوني فيما يخص تصليح الطائرات والمواد الاحتياطية لها لعام 2023ولغايته.