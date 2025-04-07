مصرع وإصابة 7 أشخاص بحادث سير مروع شمالي صلاح الدين

2025-04-07 22:55:09 - المصدر: شفق نيوز

شفقنيوز/ أفاد مصدر مسؤول في دائرة شرطة مرور صلاح الدين، مساء اليوم الاثنين، بمصرعوإصابة سبعة أشخاص إثر حادث سير مروع وقع شمالي المحافظة.

وأبلغالمصدر وكالة شفق نيوز، أن "الحادث وقعبين سيارتين على طريق بيجي - تكريت قرب قرية البوطعمة (40كم شمال تكريت)، بسببإحدى السيارتين عن الطريق العام واصطدمت بالأخرى، ما أسفر عن مصرع مدنيين اثنين وإصابةخمسة آخرين من عائلة واحدة بينهم أطفال ونساء بعضهم إصابته خطرة".

وأضافالمصدر أن "قوة من شرطة بيجي والإسعاف الفوري وصلت إلى موقع الحادث ونقلتالجثتين إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، والمصابين الخمسة إلىالمستشفى لتلقي العلاج".

وتابعالمصدر أن "الشرطة فتحت تحقيقاً بالحادث لتحديد الجهة المخالفة وإجراء المسحالمروري لتضمنيه في أوراقالتحقيق".