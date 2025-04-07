الكهرباء: وحدات توليدية جديدة تدخل الخدمة بداية حزيران

2025-04-07 23:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعكشفت وزارة الكهرباء، اليوم الإثنين، عن ثلاث خطط لتعزيز منظومة الكهرباء، فيما أكدت أن الحكومة تعتمد خططًا نوعية لتقليل الاعتماد على الغاز المستورد.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك توصيات من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الكهرباء بمصارحة المواطنين حول واقع المنظومة الكهربائية"، مشددًا على، أن "الحكومة لا تُخفي اعتماد المنظومة على الغاز المستورد في ظل عدم كفاية الغاز الوطني".وأوضح موسى، أن "الحكومة، من خلال ذراعي النفط والكهرباء، تعمل بخطة نوعية لعدم الاعتماد على مصدر وحيد للغاز، وقد تم التوصل إلى اتفاقية مع تركمانستان في هذا الشأن".وأشار إلى، "ضرورة وجود منصات الغاز المسال في موانئ العراق"، لافتًا إلى، أن "الحكومة تعمل لأول مرة على إنشاء منصات للغاز المسال في ميناء الخور لاستيراد الغاز من الدول الخليجية والأفريقية".وأضاف موسى، أن "هناك توجهًا ودعمًا حكوميًا لتطوير الطاقة الشمسية، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن إتمام منصات الغاز المسال في العراق في شهر حزيران المقبل، كما ستكتمل بعض منصات الطاقة الشمسية ويُنجز عدد من المشاريع التي تعزز المنظومة الكهربائية".وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن "الحكومة تأمل في تفعيل المبادرة مع تركمانستان"، مشيرًا إلى أن "هناك بدائل لتقليل الاعتماد على الغاز المستورد".وكشف موسى عن، أن "هناك محطات كهربائية يجري العمل على إنجازها قبل دخول فصل الصيف لتحسين الطاقة الكهربائية"، لافتًا إلى، أن "وحدات توليدية جديدة ستدخل العمل في 1 حزيران، كما يتم العمل على تأهيل كامل لشبكات التوزيع".