مستشار رئيس الوزراء: تأمين الرواتب من الأولويات الثابتة للحكومة

2025-04-07 23:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الإثنين، أن تأمين الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية تُعد من الأولويات الثابتة للحكومة العراقية.وقال صالح في تصريح، نقله مركز الدراسات الاستراتيجية والسياسات التجارية في وزارة التجارة وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الحكومة تمضي في تنفيذ التزاماتها الخدمية والتنموية رغم التحديات القائمة، انسجامًا مع فلسفة حكومة الخدمات التي اعتمدها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".وأضاف، أن "تأمين الرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية تُعد من الأولويات الثابتة التي لا يمكن تجاوزها، وتعكس حرص الحكومة على تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين".