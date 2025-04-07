منتخب الكويت للشطرنج يشارك في منافسات بطولة غرب آسيا المؤهلة لكأس العالم

2025-04-07 23:00:05 - المصدر: كونا

أربيل - 7 - 4 (كونا) -- وصل وفد الاتحاد الكويتي للشطرنج اليوم الاثنين إلى مدينة أربيل شمال العراق للمشاركة في منافسات بطولة غرب آسيا للشطرنج (Zone 3.1) المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.وقال نائب رئيس النادي الكويتي للألعاب الذهنية (الاتحاد الكويتي للشطرنج) عادل العميري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن هذه البطولة تعتبر مهمة بالنسبة للكويت متمنيا التوفيق لجميع المشاركين ونجاح البطولة.وأكد أن البطولة تعد من أقوى البطولات المؤهلة إلى كأس العالم لما تحمله من تنافس عال ومشاركة نخبة من أبطال المنطقة.وتنطلق يوم غد الثلاثاء منافسات بطولة غرب آسيا للشطرنج بمشاركة منتخبات الكويت وإيران والأردن ولبنان وفلسطين وقطر وسلطنة عمان والإمارات والبحرين واليمن إضافة إلى البلد المضيف العراق.ويترأس وفد الكويت المشارك في البطولة التي تستمر حتى 16 أبريل الحالي ايمان الكوت واللاعبين بدر الهاجري وعبدالرحمن الابراهيم ومشعل الزيد والاداري فيصل القلاف. (النهاية) ص ب ر / ر س