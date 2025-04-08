وزير الكهرباء يوجه ‏بإكمال مشاريع استراتيجية قبل زيارة الأربعينية

2025-04-08 00:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل ، ‏بإكمال مشاريع استراتيجية قبل زيارة الأربعينية.وذكر المكتب الاعلامي لوزير الكهرباء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل يواصل اجتماعاته مع مدراء شركات نقل ‏وتوزيع منطقة الفرات الأوسط، اليوم الأثنين، لمناقشة خطة تجهيز الصيف المقبل، واطلع الوزير على إيجاز قدمه مدير عام توزيع كهرباء الفرات الأوسط حول ‏المشاريع التي تنفذ ضمن خطة فك الاختناقات، حيث شدد على استمرار العمل ‏بنظام الشفتات الثلاث."‏وأضاف، أن "الوزير وجه بإكمال خط (حيدرية - ضفاف كربلاء 400 ك. ف) قبل الزيارة ‏الأربعينية, مع إضافة محولة ذاتية (400 ك. ف) وخط (132 ك. ف) لرفد ‏محافظة كربلاء المقدسة بـ(200) ميغاواط, لزيادة ساعات التجهيز في المدينة ‏المقدسة."‏