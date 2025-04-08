وزير الكهرباء يوجه بإكمال مشاريع استراتيجية قبل زيارة الأربعينية
2025-04-08 00:10:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل ، بإكمال مشاريع استراتيجية قبل زيارة الأربعينية.
وذكر المكتب الاعلامي لوزير الكهرباء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل يواصل اجتماعاته مع مدراء شركات نقل وتوزيع منطقة الفرات الأوسط، اليوم الأثنين، لمناقشة خطة تجهيز الصيف المقبل، واطلع الوزير على إيجاز قدمه مدير عام توزيع كهرباء الفرات الأوسط حول المشاريع التي تنفذ ضمن خطة فك الاختناقات، حيث شدد على استمرار العمل بنظام الشفتات الثلاث."
وأضاف، أن "الوزير وجه بإكمال خط (حيدرية - ضفاف كربلاء 400 ك. ف) قبل الزيارة الأربعينية, مع إضافة محولة ذاتية (400 ك. ف) وخط (132 ك. ف) لرفد محافظة كربلاء المقدسة بـ(200) ميغاواط, لزيادة ساعات التجهيز في المدينة المقدسة."
وجه وزير الكهرباء زياد علي فاضل ، بإكمال مشاريع استراتيجية قبل زيارة الأربعينية.
وذكر المكتب الاعلامي لوزير الكهرباء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل يواصل اجتماعاته مع مدراء شركات نقل وتوزيع منطقة الفرات الأوسط، اليوم الأثنين، لمناقشة خطة تجهيز الصيف المقبل، واطلع الوزير على إيجاز قدمه مدير عام توزيع كهرباء الفرات الأوسط حول المشاريع التي تنفذ ضمن خطة فك الاختناقات، حيث شدد على استمرار العمل بنظام الشفتات الثلاث."
وأضاف، أن "الوزير وجه بإكمال خط (حيدرية - ضفاف كربلاء 400 ك. ف) قبل الزيارة الأربعينية, مع إضافة محولة ذاتية (400 ك. ف) وخط (132 ك. ف) لرفد محافظة كربلاء المقدسة بـ(200) ميغاواط, لزيادة ساعات التجهيز في المدينة المقدسة."