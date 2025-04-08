تعطيل الدوام في ذي قار الأربعاء المقبل

2025-04-08 00:10:02 - المصدر: واع

ذي قار – واعأعلن مجلس محافظة ذي قار، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة الأربعاء المقبل.وذكر بيان لمجلس محافظة ذي قار تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "مجلس محافظة ذي قار قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الاربعاء 2025/4/9 في عموم المحافظة بمناسبة ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الصدر وأخته العلوية الطاهرة بنت الهدى".