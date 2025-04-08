ضمنها طريق التنمية .. العراق وتركيا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون طويل الأمد

2025-04-08 00:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – أحمد الفراجيوقع صندوق العراق للتنمية مع صندوق الثروة السيادية التركي، اليوم الإثنين، مذكرة تفاهم في مجالات عدة ضمنها طريق التنمية لتعزيز أطر التعاون المشترك الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.وقال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار محمد النجار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "توقيع مذكرة التعاون مع تركيا يشكل أساسًا ومنطلقًا للكثير من الأعمال المشتركة بين البلدين ونقطة مهمة جدًا في إضافة الكثير من المشتركات والعلاقات بين البلدين".وأضاف، أن "العراق لا يعمل فقط على التجارة مع تركيا، وإنما يعمل أيضا على الاستثمارات الاستراتيجية، بهدف المصالح المشتركة على المدى البعيد".من جانبه، أكد رئيس مجلس صندوق الثروة السيادي التركي سالم اردا ارموت، لوكالة الأنباء العراقية (واع) عقب توقيع المذكرة، أن " المذكرة ستكون خطوة مهمة جدًا ليس على المستوى الإقليمي، بل على المستوى العالمي أيضا، وسنكون في تعاون مكثف مع صندوق التنمية العراقي، من أجل تطوير المشاريع وتمويلها، إضافة إلى الأمور الأخرى".وأضاف، "نحن كدولتين لدينا تاريخ مشترك وجغرافية مشتركة"، مبينًا، أن "العلاقات التركية العراقية مميزة وبدأت تتعزز يومًا بعد يوم من خلال أواصر الأخوة والصداقة".وأوضح، "لدينا أخوة لا تعتمد على الجوار فقط، بل تعتمد على المشتركات المهمة"، مشيرًا إلى، "إننا سعداء جدا لتوقيع مذكرة التفاهم، ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه الخطوة التي تعتبر مهمة لتعزيز وتقوية أواصر العلاقات الثنائية بين البلدين، اللذين لهما جغرافية وتاريخ مشترك".وتابع، أن "هذه المذكرة سيكون لها تواصل في مشاركة المعلومات سواء كانت فنية أو تكنولوجية، كما سيكون لها تأثير أيضا على المشاريع المستدامة وذات تأثير كبير"، مؤكدًا في الوقت نفسه، أن "الإجراءات التي سنتخذها سيكون لها تأثير قوي ومستدام على المشاريع المستقبلية، ونحن كصندوق الثروة التركي لا نعتمد فقط على الاقتصاد بل نعتمد أيضا على تقوية الأواصر المستدامة والمستقبلية بين البلدين"، واصفًا، "توقيع المذكرة بأنها "قصة نجاح" وهي "الخطوة الأولى".