ذي قار تعطل الدوام الرسمي الأربعاء المقبل

2025-04-08 00:10:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلن مجلس محافظة ذي قار، اليوم الإثنين، (7 نيسان 2025)، عن تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة الأربعاء المقبل.

وقال المتحدث الرسمي بإسم مجلس محافظة ذي قار احمد سليم في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، انه تقرر "تعطيل الدوام الرسمي يوم الاربعاء المصادف 2025/4/9 في عموم المحافظة بمناسبة ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الصدر وأخته العلوية الطاهرة بنت الهدى".

ويصادف يوم 9 نيسان الجاري الذكرى السنوية الـ 22 لتغيير النظام في العراق واستشهاد السيد محمد باقر الصدر، وتعطل فيه محافظات عدة بالمناسبة.