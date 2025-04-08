ذي قار تعطل الدوام الرسمي يوم الأربعاء

2025-04-08 00:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مجلس محافظة ذي قار، مساء اليوم الاثنين،عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الأربعاء المقبل بذكرى استشهاد المفكر الإسلامي محمدباقر الصدر على يد النظام السابق.

وذكر المجلس في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، أنه قررتعطيل الدوام الرسمي يوم الاربعاء التاسع من الشهر الجاري في عموم المحافظةبمناسبة ذكرى استشهاد السيد محمد باقر الصدر وأخته العلوية الطاهرة بنت الهدى.

وكانت محافظة واسط قد أعلنت في وقت سابق عن تعطيل الدوامالرسمي بذكرى استشهاد المفكر الإسلامي محمد باقر الصدر، الذي تم اعتقاله مع شقيقته"بنت الهدى" في شهر نيسان/ أبريل 1980 وإعدامهما في التاسع من الشهرنفسه.