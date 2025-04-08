القضاء العراقي يستدعي محافظ نينوى بسبب "الوحدات الإدارية" (وثيقة)

2025-04-08 00:10:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدر القضاء العراقي، يوم الاثنين، أمراستقدام بحق محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، وذلك بناءً على دعوى تقدم بها مجلسالمحافظة بشأن امتناع المحافظ عن تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية المتعلق بالتصويتعلى استحداث رؤساء الوحدات الإدارية.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، فإن محكمةتحقيق نينوى وجهت تبليغاً للمحافظ للحضور خلال ثلاثة أيام من تاريخ التبليغ،للتحقيق في موضوع امتناعه عن تنفيذ القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليابالعدد (233/اتحادية/2023) بتاريخ 4/3/2025، والمتعلق بالتصويت على جدول الوحداتالإدارية.

وأكدت الوثيقة أن المحكمة ستصدر أمر قبض في حال عدم حضورالمحافظ في الزمان والمكانالمحددين.