 بغداد / تميم الحسن حين قُتل "أبو خديجة"، الرجل الثاني في تنظيم "داعش" الشهر الماضي في العراق، كان ذلك بمثابة "عربون سلام" من الحكومة السورية الجديدة وتركيا. ومن المفترض أن يزور محمد شياع السوداني، رئيس الحكومة، أنقرة قريبًا، للمرة الثالثة منذ توليه السلطة قبل أكثر من عامين، وسيكون الملف السوري و"التواجد التركي" ضمن المناقشات، […]

