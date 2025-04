غموض يهيمن على مصير جداول 2025.. إجراءات إدارية أم تقشف مبطن؟

2025-04-08 00:30:07 - المصدر: جريدة المدى

 بغداد/ محمد العبيدي يلف الغموض مصير جداول الموازنة المالية للعام الحالي، وسط صمت حكومي وتأجيل متكرر، في وقت تزداد فيه الضغوط البرلمانية والمطالب الشعبية، لتقديم الجداول، وتحديد مصير المشاريع المتوقفة ورواتب الفئات الهشة. ومنذ أشهر، تترقب الأوساط الاقتصادية والبرلمانية وصول جداول الموازنة من الحكومة الاتحادية، دون صدور توضيح بشأن موعد الإرسال أو طبيعة التعديلات […]

