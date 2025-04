2025-04-08 00:30:07 - المصدر: جريدة المدى

 ترجمة/ حامد أحمد كشفت صحيفة، تشاينا ديلي China Daily، الصينية عن تعاون بين العراق والصين لاستغلال الطاقة الشمسية المتوفرة في البلد في توليد الكهرباء وذلك عبر شراكة بين جامعتي بغداد وجامعة ووهان الصينية للتكنولوجيا من خلال إنشاء مختبر مشترك على مساحة 1000 متر مربع في بغداد لشبكات التوزيع الذكية وخزن الطاقة ستساهم بحل أزمة […]

